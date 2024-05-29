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В Госдуме предложили направлять доход от продажи энергетиков на развитие массового спорта

В Госдуме предложили направлять доход от продажи энергетиков на развитие массового спорта
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Председатель Комитета Госдумы Дмитрий Свищёв предложил направлять доход от продажи энергетических напитков на развитие массового спорта в России.

«Сейчас внесён законопроект о запрете продажи энергетических напитков детям, но они пока всё равно остаются на полках магазинов, и дети продолжают их употреблять. Мной направлены запросы в Минфин и Минпромторг с целью выявить общую статистику по продаже энергетиков в нашей стране. Считаю, необходимо часть прибыли от продажи энергетиков направлять на развитие массового спорта», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о планах президента Российской Федерации увеличить число россиян, занимающихся спортом. Владимир Путин призвал создать комфортные условия для граждан, чтобы они могли систематически заниматься спортом. Президент также неоднократно упоминал важность спортивного развития и поручил избавиться от чрезмерной коммерциализации спорта. К 2030 году была поставлена задача — 70% от общего числа россиян должны заниматься спортом.

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