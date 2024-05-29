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Китайский линейный ГК ЦСКА Се Цинлун покинул команду

Китайский линейный ГК ЦСКА Се Цинлун покинул команду
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Китайский гандболист Се Цинлун покинул ГК ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба команды в официальном телеграм-канале клуба. Уточняется, что линейный продолжит карьеру в китайском «Цзянсу».

«Се, ты должен знать, что в Москве у тебя осталось много друзей, которые всегда будут тебе рады», — написала пресс-служба ГК ЦСКА.

Ранее главный тренер ГК ЦСКА Олег Ходьков подвёл итоги Суперлиги сезона-2023/2024. Специалист отметил, что по ходу розыгрыша команда испытывала проблемы с составом. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным он также заявил, что не планирует менять место работы. Отметим, что гандбольный ЦСКА стал победителем розыгрыша OLIMPBET Суперлиги сезона-2023/2024. В ответном матче Суперсерии были повержены «Чеховские медведи». Счёт в игре — 30:27 (2-0 — счёт в серии).

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