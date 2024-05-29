Министр спорта Дегтярёв заявил о желании провести игры ШОС со спортсменами из девяти стран

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв заявил о том, что Россия готова провести игры ШОС (ШОС — международная организация, в которую входят Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Индия, Иран и Пакистан. — Прим. «Чемпионата») в ближайшее время.

«На сессии стран ШОС от нашей страны я высказал инициативу о проведении у нас игр стран ШОС. Уверен, такой формат будет востребован всеми нашими партнёрами. Мы также не отвергаем диалог с международными организациями, но некоторые из них находятся под влиянием западных политиков», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, о назначении Дегтярёва на роль министра спорта РФ стало известно 14 мая. Отмечается, что Олег Матыцин, занимавший этот пост с 2020 года, перешёл на другую работу.