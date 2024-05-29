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Михаил Дегтярёв выделил желаемый курс развития российского спорта

Михаил Дегтярёв выделил желаемый курс развития российского спорта
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв выделил желаемый курс развития российского спорта. По его словам, Россия не будет отказываться от общения с международными спортивными организациями и в будущем рассчитывает на благоприятные итоги этого диалога.

«У нас есть курс на развитие клубного спорта, это для нас возможность продолжить диалог с международными спортивными организациями, а также возможность общения и соревнования», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 12 мая комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ. Ранее на протяжении четырёх лет эту должность занимал Олег Матыцин. 14 мая парламентарии официально одобрили кандидатуру министра.

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