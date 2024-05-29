Арина Аверина поделилась впечатлениями от участия в ПМЭФ-2022

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина поделилась впечатлениями от участия в Петербургском экономическом форуме в 2022 году.

«Два года назад принимали участие в ПМЭФ. Почувствовали атмосферу форума. Спустя два года много новых форматов соревнований. Например, появился Кубок сильнейших. Участвуют все регионы», — передаёт слова Авериной корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, во время ПМЭФ-2024, который пройдёт с 5 по 8 июня, традиционно состоятся турниры с участием лидеров сборной России и спортивные мероприятия для делегатов форума. Главная тема мероприятия этого года — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Арина Аверина вместе с сестрой Диной завершила профессиональную карьеру в феврале 2024 года.