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Михаил Дегтярёв: бан наших спортсменов — дискриминация по национальному признаку

Михаил Дегтярёв: бан наших спортсменов — дискриминация по национальному признаку
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) запретить участие российских спортсменов в большинстве международных соревнований в связи с ситуаций на Украине.

«Бан наших спортсменов со стороны МОК — это дискриминация по национальному признаку. Это безобразие. Диалог вести будем с международными организациями», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 12 мая комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ. Ранее на протяжении четырёх лет эту должность занимал Олег Матыцин. 14 мая парламентарии официально одобрили кандидатуру министра.

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