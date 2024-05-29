Михаил Дегтярёв: бан наших спортсменов — дискриминация по национальному признаку

Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) запретить участие российских спортсменов в большинстве международных соревнований в связи с ситуаций на Украине.

«Бан наших спортсменов со стороны МОК — это дискриминация по национальному признаку. Это безобразие. Диалог вести будем с международными организациями», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 12 мая комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ. Ранее на протяжении четырёх лет эту должность занимал Олег Матыцин. 14 мая парламентарии официально одобрили кандидатуру министра.