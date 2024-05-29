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Дина Аверина рассказала, как художественная гимнастика будет представлена на ПМЭФ-2024

Дина Аверина рассказала, как художественная гимнастика будет представлена на ПМЭФ-2024
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в Токио, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала, как художественная гимнастика будет представлена на будущем Петербургском экономическом форуме — 2024, который состоится с 5 по 8 июня.

«Будет представлять главный тренер сборной Ирина Винер. Расскажет про клубные соревнования, новые форматы. Выступали в Дубае, хотим провести в Китае», — передаёт слова Авериной корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее Арина вместе с сестрой Диной объявила о завершении профессиональной карьеры. Сёстры являются многократными чемпионками мира и Европы по художественной гимнастике. Дина Аверина также является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в многоборье. В последний раз Дина выходила на помост на первом этапе Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года.

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