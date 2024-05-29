Михаил Дегтярёв рассказал, что любит играть в русскую лапту

Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал, что любит играть в командную игру русская лапта.

«Русская лапта — играл, играю и буду играть. Заказали несколько комплектов для наших иностранных партнёров», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Дегтярёв поблагодарил президента страны Владимира Путина за доверие, которое тот оказал при выдвижении его кандидатуры на министерскую должность. Напомним, 12 мая комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ. Ранее на протяжении четырёх лет эту должность занимал Олег Матыцин. 14 мая парламентарии официально одобрили кандидатуру министра.