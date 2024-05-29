Кенийская легкоатлетка Чепкоеч дисквалифицирована на семь лет за употребление тестостерона

Кенийская легкоатлетка Жозефин Чепкоеч была повторно дисквалифицирована за употребление тестостерона. Спортсменку отстранили от соревновательной деятельности на семь лет. Об этом сообщил Независимый орган по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU).
Проба, которая показала наличие запрещённого вещества, была взята 18 февраля после финиша марафона в Севилье, в котором Чепкоеч стала серебряным призёром. Этот старт кенийская бегунья пробежала с личным рекордом. Дисквалификация спортсменки началась 7 мая, а срок отстранения сокращён на один год из-за того, что она созналась в повторном употреблении допинга.
Отметим, что Жозефин Чепкоеч ранее уже отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в 2015 году.