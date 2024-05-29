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«Ехать могут те, кто финансово помогает Украине». Харлан — о допуске россиян на Игры-2024

«Ехать могут те, кто финансово помогает Украине». Харлан — о допуске россиян на Игры-2024
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Олимпийская чемпионка 2008 года в командной сабле, украинская фехтовальщица Ольга Харлан высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить российским спортсменам принять участие в ОИ-2024 и назвала свои условия для допуска россиян.

«Конечно, я этого не поддерживаю. Во-первых, потому, что я не думаю, что российские спортсмены финансируют сами себя, им точно продолжает платить деньги их страна. Во-вторых, были случаи, когда спортсмены участвовали в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, а затем возвращались домой и праздновали медали в футболках и флагах своих стран. Чем это похоже на нейтралитет? Тем более многие спортсмены, которые до сих пор считаются нейтральными, открыто поддерживают СВО (формулировка изменена в связи с официальной позицией Российской Федерации. — Прим. «Чемпионата») и российских военных. Я надеюсь, что на Играх в Париже это будут жёстко контролировать.

Моё мнение — ехать можно тем, кто открыто говорил, что не поддерживает СВО, и финансово помогает Украине. Только такие люди должны иметь возможность участвовать на Олимпиаде, потому что они действительно нейтральны», — приводит слова Харлан AS.

Напомним, ближайшие летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция). Российские спортсмены допущены до участия в нейтральном статусе при соблюдении определённых критериев.

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