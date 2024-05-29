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Глава ФСГР Титов: ВАДА превратилось в дубину

Глава ФСГР Титов: ВАДА превратилось в дубину
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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что ВАДА стало инструментом борьбы с Россией.

«ВАДА превратилось в дубину. Своими действиями, политикой и поступками они стали орудием в руках тех, кто пытается расправляться с неугодными. С Россией, Беларусью и другими. Максимально предвзятый подход. Попытка использовать этот инструмент в политических целях. Даже в ситуации с Играми дружбы подключили ВАДА. Куда это годится? Давление идёт на всех. На чиновников, на спортсменов, на лаборатории. Чтобы, с одной стороны, не пустить нас на Олимпиаду, а с другой — сорвать то, что мы делаем вне олимпийской программы», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».

Ранее Титов объяснил, почему российские гимнасты отказались от участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

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