«Я сделала это для украинских людей». Харлан — об отказе пожать руку россиянке на ЧМ-2023

Олимпийская чемпионка 2008 года в командной сабле Ольга Харлан вспомнила поединок с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию.

«Прежде всего, я хотела бы сказать, что это было личное решение, я ни с кем ничего не обсуждала. Я как украинка хотела показать, что некоторые нормы нужно менять, потому что реальность иная. Я решила, что не буду пожимать ей руку, и сделала это для всех украинских спортсменов и людей, которые за мной следят. Я знала последствия и то, что моя карьера может быть остановлена, но я не могла поступить иначе. Моя семья, мои друзья и моя жизнь — всё в Украине. Хорошо, что мой личный тренер, президент Федерации Украины, Национальный олимпийский комитет и министр спорта попытались объяснить, почему они не должны меня дисквалифицировать. Так что в итоге судьи так и сделали, а позднее вообще изменили правила», — приводит слова Харлан AS.

Напомним, на ЧМ-2023 Харлан отказалась пожать руку спортсменки из России, из-за чего украинка была дисквалифицирована, так как это противоречило правилам. Однако позднее правила были изменены, а Харлан в качестве извинений получила уайлд-кард от МОК для выступления на ближайших летних Олимпийских играх, которые с 26 июля по 11 августа пройдут в Париже (Франция).