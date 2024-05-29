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Тренерский штаб «Глостера» признал Кирилла Готовцева лучшим игроком сезона

Тренерский штаб «Глостера» признал Кирилла Готовцева лучшим игроком сезона
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Российский регбист Кирилл Готовцев был признан тренерским штабом «Глостера» лучшим игроком сезона.

«Лучшим игроком сезона по версии тренеров стал надёжный и упорный Кирилл Готовцев. В этом сезоне он провёл много матчей на правом фланге, наводя ужас на своего соперника. Выступления Готовцева в этом году были вознаграждены продлением контракта», — пресс-служба клуба.

В этом сезоне Кирилл Готовцев стал обладателем Кубка Премьершипа в составе английского «Глостера». Это второй по значимости трофей в Великобритании. В регбийной карьере он трижды становился обладателем Кубка России и чемпионом страны в составе «Красного Яра». Игроком «Глостера» Готовцев стал в 2021 году. Отметим, что, помимо регби, ранее Готовцев занимался вольной борьбой и бобслеем. Сам он уроженец Тульской области.

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