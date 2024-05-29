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ЖГК ЦСКА подписал контракты с шестью гандболистками

ЖГК ЦСКА подписал контракты с шестью гандболистками
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Женский гандбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта сразу с шестью гандболистками.

Как сообщает пресс-служба армейцев, в стан красно-синих перешли Варвара Сёмина (левый полусредний, «Динамо-Синара»), Анна Верещак (вратарь, «Динамо-Синара»), Екатерина Левчина (левый крайний, «Кубань»), Валерия Собкало (правый крайний, «Кубань»), Вероника Никитина (левый полусредний, «Лада») и Валентина Томилина (линейный, АГУ-«Адыиф»).

Напомним, в завершившемся сезоне ЦСКА в третий раз стал чемпионом страны. В финальной встрече армейские гандболистки в дополнительное время обыграли ростовский «Ростов-Дон» со счётом 33:31.

Отметим, что мужской гандбольный ЦСКА в этом году также завоевал титул чемпиона страны, обыграв в финале «Чеховских медведей».

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