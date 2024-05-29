«Непонятно, откуда деньги». МОК отреагировал на намерение IBA награждать призёров ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил заявление о намерении Международной ассоциации бокса (IBA) вручать денежные призы чемпионам и призёрам предстоящих Олимпийских игр в Париже.

«МОК принял к сведению решение Международной ассоциации бокса (IBA) относительно призовых денег. Как всегда бывает с IBA, непонятно, откуда берутся эти деньги. Полное отсутствие финансовой прозрачности было одной из причин, по которой МОК отозвал членство IBA. IBA не была готова прозрачно объяснить источники своего финансирования или объяснить свою полную нынешнюю зависимость от единственной государственной компании «Газпром».

Из-за приостановки и последующего отзыва членства в МОК в 2023 году IBA не принимала участие ни в квалификации, ни в организации боксёрского турнира Олимпийских игр Токио-2020, а также не участвует в соревнования в Париже-2024. Квалификация и олимпийские турниры организовывались и организуются структурами, созданными МОК для защиты спортсменов, национальных федераций бокса и их соответствующих национальных олимпийских комитетов (НОК).

По всем этим причинам бокс в настоящее время не включён в спортивную программу Олимпийских игр — 2028 в Лос-Анджелесе. МОК ясно дал понять, что он не может снова организовывать подобные олимпийские соревнования по боксу.

Чтобы это исправить, олимпийский бокс должен быть организован заслуживающей доверия и хорошо управляемой международной федерацией. Поэтому очевидно, что любой боксёр, национальная федерация которого присоединится к IBA, не сможет участвовать в Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе. Соответствующий НОК должен будет исключить такую национальную федерацию бокса из своего членства», — сказано в заявлении.

Напомним, МОК исключил IBA из олимпийского движения в июне прошлого года из-за нерешённых финансовых и управленческих проблем. Олимпийский турнир по боксу будет организован и проведён силами МОК. IBA лишилась такой возможности ещё в 2019 году.