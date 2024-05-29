Колумбийский велогонщик дисквалифицирован из-за нарушения антидопинговых правил

Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил, что Антидопинговый суд UCI вынес решение в отношении колумбийского велогонщика Мигеля Анхеля Лопеса: суд признал его виновным в нарушении антидопинговых правил в части применения и хранения запрещённого вещества во время гонки «Джиро д’Италия» — 2022. Гонщика дисквалифицировали на четыре года.

«В соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами UCI срок отстранения начался 25 июля 2023 года и будет действовать до 24 июля 2027 года. Напомним, что дисциплинарное разбирательство было начато после расследования, проведенного Международным агентством по тестированию (ITA) на основе доказательств, полученных от Гражданской гвардии Испании и Испанской антидопинговой организации (CELAD) в ходе так называемой операции «Илекс» в отношении доктора Маркоса Майнара. UCI приветствует это ценное сотрудничество», — говорится в сообщении UCI.

Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение одного месяца. В UCI сообщается, что дальнейших комментариев по этому вопросу не будет.