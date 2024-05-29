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Состоялась жеребьёвка чемпионата мира — 2025 по гандболу среди мужчин

Состоялась жеребьёвка чемпионата мира — 2025 по гандболу среди мужчин
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Сегодня, 29 мая, прошла жеребьёвка мужского чемпионата мира по гандболу 2025 года, который пройдёт в Хорватии, Дании и Норвегии с 14 января по 2 февраля.

Группа А: Германия, Швейцария, Польша, Чехия.

Группа B: Дания, Тунис, Алжир, Италия.

Группа C: Австрия, Кувейт, Катар, Франция.

Группа D: Венгрия, Гвинея, Северная Македония, Нидерланды.

Группа E: Норвегия, США, Бразилия, Португалия.

Группа F: Швеция, Чили, Япония, Испания.

Группа G: Словения, Кабо-Верде, Куба, Исландия.

Группа H: Хорватия, Бахрейн, Аргентина Египет.

Отметим, что данный чемпионат мира станет первым в истории, который пройдёт на территории сразу трёх стран.

Действующим чемпионом мира является сборная Дании, которая в финале мирового первенства 2023 года обыграла команду Франции.

Сборная России не примет участия в турнире из-за отстранения.

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