Состоялась жеребьёвка чемпионата мира — 2025 по гандболу среди мужчин

Сегодня, 29 мая, прошла жеребьёвка мужского чемпионата мира по гандболу 2025 года, который пройдёт в Хорватии, Дании и Норвегии с 14 января по 2 февраля.
Группа А: Германия, Швейцария, Польша, Чехия.
Группа B: Дания, Тунис, Алжир, Италия.
Группа C: Австрия, Кувейт, Катар, Франция.
Группа D: Венгрия, Гвинея, Северная Македония, Нидерланды.
Группа E: Норвегия, США, Бразилия, Португалия.
Группа F: Швеция, Чили, Япония, Испания.
Группа G: Словения, Кабо-Верде, Куба, Исландия.
Группа H: Хорватия, Бахрейн, Аргентина Египет.
Отметим, что данный чемпионат мира станет первым в истории, который пройдёт на территории сразу трёх стран.
Действующим чемпионом мира является сборная Дании, которая в финале мирового первенства 2023 года обыграла команду Франции.
Сборная России не примет участия в турнире из-за отстранения.