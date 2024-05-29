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Карлсен и Лижэнь проиграли в 3-м туре Norway Chess — 2024

Карлсен и Лижэнь проиграли в 3-м туре Norway Chess — 2024
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В Ставангере (Норвегия) завершился 3-й тур престижного турнира по классическим шахматам Norway Chess – 2024. По его итогам единоличным лидером соревнований стал индийский гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандха.

Шахматы. Турнир Norway Chess — 2024, классические шахматы. Итоги 3-го тура:

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 3/0;
Фабиано Каруана (США) — Дин Лижэнь (Китай, действующий чемпион мира) — 3/0;
Хикару Накамура (США) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1,5/1.

По итогам тура турнирную таблицу возглавил Прагнанандха с 5,5 очка. Следом идёт Каруана с 5 баллами. Карлсен замыкает тройку лидеров, имея 3 очка. У Лижэня, Фируджи и Накамуры по 2,5 балла.

Norway Chess – 2024 продлится до 7 июня. Согласно регламенту соревнований в случае ничейного результата в классической партии играется армагеддон с тем же цветом фигур.

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