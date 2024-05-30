Лёгкая атлетика, 6-й этап Бриллиантовой лиги, Осло: расписание соревнований, где смотреть

Сегодня, 30 мая, на стадионе «Бишлет» в Осло (Норвегия) пройдёт шестой этап серии легкоатлетических турниров «Бриллиантовая лига» — 2024. Мужчины и женщины определят сильнейших в 10 беговых дисциплинах и четырёх технических.

Расписание и порядок проведения соревнований:

21:00 мск. Церемония открытия шестого этапа «Бриллиантовой лиги» — 2024;

21:04 мск. Женщины, 400 м;

21:08 мск. Женщины, метание диска;

21:16 мск. Мужчины, 400 м;

21:20 мск. Мужчины, тройной прыжок;

21:22 мск. Женщины, 3000 м;

21:36 мск. Мужчины, метание диска;

21:38 мск. Женщины, 200 м;

21:44 мск. Мужчины, 5000 м;

22:04 мск. Мужчины, 100 м;

22:11 мск. Женщины, 800 м;

22:18 мск. Мужчины, тройной прыжок (финал);

22:28 мск. Мужчины, 400 м с барьерами;

22:35 мск. Женщины, 400 м с барьерами;

22:41 мск. Мужчины, метание диска (финал);

22:50 мск. Мужчины, 1500 м.

В соревнованиях примут участие олимпийская чемпионка в эстафете 4×100 м и четырёхкратная чемпионка мира ямайская бегунья Шерика Джексон; олимпийский чемпион (5000 м), трёхкратный чемпион мира (10 000 м) и рекордсмен мира (5000 м, 10 000 м) бегун из Уганды Джошуа Чептегеи; рекордсмен мира в метании диска Миколас Алекна из Литвы. Также на домашнем турнире выступят норвежские легкоатлеты — олимпийский чемпион на дистанции 1500 метров и двукратный чемпион мира (5000 м) Якоб Ингебригтсен и единственный в истории трёхкратный чемпион мира на дистанции 400 метров с барьерами Карстен Вархольм.

Трансляцию соревнований можно посмотреть на YouTube-канале «Бриллиантовой лиги».