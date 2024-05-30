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Арина Аверина рассказала, что хотела бы завести семью и детей

Арина Аверина рассказала, что хотела бы завести семью и детей
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Экс-гимнастка Арина Аверина рассказала, что мысли о семье и детях появлялись задолго до рождения племянницы в их семье.

«Конечно, хочется семью и детей. Но я бы не сказала, что это с рождением племянницы пришло, мы стали об этом задумываться ещё года два назад. В планах всё это есть», — приводит слова Авериной «РИА Новости Спорт».

Напомним, недавно спортсменки стали тётями, их родная старшая сестра Полина родила дочь. Сами сёстры-близнецы Арина и Дина Аверины завершили свою карьеру в возрасте 25 лет. За время карьеры они стали одними из самых титулованных гимнасток. Арина завоёвывала золото чемпионата мира пять раз, столько же раз забирала бронзу и шесть раз серебро.

Сейчас гимнастки занимаются государственной деятельностью.

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