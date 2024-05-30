Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть Анастасии Заворотнюк

Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть Анастасии Заворотнюк
Комментарии

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть актрисы и жены фигуриста Петра Чернышёва Анастасии Заворотнюк. Он заявил, что актриса всегда была светлым человеком, талантом и красивой женщиной.

«Светлая память замечательной Насте Заворотнюк!!! Был с ней знаком, мы работали вместе… Светлый человек, талант и красотка…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, актриса, получившая свою известность после выхода комедии «Моя прекрасная няня», с 2019 года боролась с раком головного мозга. Она давно не появлялась на публике, а семья никак не комментировала её состояние. Всё это время муж актрисы, фигурист Чернышёв находился рядом с ней.

Отреагировали на смерть актрисы и другие известные личности и спортсмены.

Материалы по теме
«Моя душа всегда с тобой»: Анна Заворотнюк — о смерти своей матери Анастасии Заворотнюк
Авербух выразил соболезнования Петру Чернышёву в связи со смертью Анастасии Заворотнюк
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android