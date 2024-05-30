Владимир Путин наградил Ирину Винер орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин наградил главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Церемония награждения прошла в московском Кремле.

«Есть такое выражение — «помазанник божий». Мы здесь все верующие и понимаем, что всё, что вам даётся, даётся оттуда. Мы должны понимать и знать, что сегодня такое время, что мы должны грудью стоять за вашей спиной. И спортсмены тоже», — приводит слова Винер с награждения «РИА Новости Спорт».

Напомним, в 1992 году Ирина Винер пришла на пост главного тренера Центра олимпийской подготовки, а с 2001 года стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике. С 2008-го она является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.