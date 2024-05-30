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Российского штангиста лишили медали Олимпийских игр 2012 года

Российского штангиста лишили медали Олимпийских игр 2012 года
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Бронзовый медалист Олимпийских игр и двукратный чемпион мира Руслан Албегов лишён награды Игр Лондона, которые прошли в 2012 году. Причина дисквалификации Руслана Албегова неизвестна.

Ранее Албегов был дисквалифицирован на четыре года за применение допинга. Дисквалификация началась в 2017 году и завершилась в 2021-м. Помимо Албегова, на четыре года были дисквалифицированы чемпионка мира 2013 года Тима Туриева и ещё четыре менее титулованных российских тяжелоатлета. Бронзовую медаль передадут южнокорейцу Чон Сан Гюну.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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