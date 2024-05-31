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«Во имя идеалов спорта». В ОКР рассказали о сотрудничестве с другими НОК

«Во имя идеалов спорта». В ОКР рассказали о сотрудничестве с другими НОК
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Генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин рассказал, что организация поддерживает контакты с национальными олимпийскими комитетами других стран, которые, по его словам, следуют принципам олимпизма.

«Мы делаем упор на сотрудничество, основанное на равноправии, ориентируемся на практическую реализацию достигнутых соглашений. В 2023 году ОКР провёл более 20 предметных переговоров с зарубежными НОК и иными профильными структурами, которые следуют истинным принципам олимпизма и стремятся к содержательному взаимодействию во имя идеалов спорта. В основе повестки – единство подходов, целей и задач, что компенсирует меньшие масштабы деятельности партнёров, но позволяет заполнять тот самый «вакуум» в интересах спортсменов, тренеров и специалистов, развития массового спорта и спорта высших достижений», — приводит слова Плитухина официальный телеграм-канал ОКР.

Отметим, что после начала СВО на территории Украины Россия была отстранена от большинства соревнований, проводимых под эгидой Международного олимпийского комитета. На Олимпийские игры в Париже российские спортсмены могут поехать только в нейтральном статусе, то есть без гимна, флага и какой-либо другой национальной символики.

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