Президент ОКР Поздняков назвал цель взаимодействия с министерством спорта России

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в своём официальном телеграм-канале рассказал о деталях своей встречи с новым министром спорта страны Михаилом Дегтярёвым, которая носила рабочий характер. Представитель ОКР заявил, что общение двух спортивных чиновников прошло конструктивно, а их позиции по многим вопросам совпадают, что может стать основой для продолжения сотрудничества организаций.

Напомним, Дегтярёв возглавил министерство спорта России 14 мая 2024 года. На этой должности бывший губернатор Хабаровского края сменил перешедшего на другую должность Олега Матыцина.

Сам Поздняков известен своими резонансными высказываниями по поводу российских спортсменов, которые хотят участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.