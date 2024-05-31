«Я хочу быть хорошей девушкой». Избранница Магнуса Карлсена — о жизни с шахматистом

Элла Виктория, девушка 16-го чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, рассказала о специфике совместной жизни со спортсменом, отметив, что ей тяжело даётся постоянное внимание со стороны журналистов, однако она к этому привыкла, так как хочет поддерживать своего возлюбленного.

«Я бы сказала, что я человек, который держится особняком. Хотя я довольно легко нахожу общий язык. Но здесь столько камер, что я потрясена. Иногда мне трудно ездить с ним на все эти турниры, но я делаю это, потому что хочу быть хорошей девушкой и поддерживать его. Но это то, к чему я привыкла», — приводит слова Мэлоун TV2.

Девушка также раскрыла причину, по которой обычно не общается со СМИ: «Я думаю, что СМИ могут наговорить что угодно, поэтому я стараюсь держаться подальше».