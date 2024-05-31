В Подмосковье открыта программа Спортивных игр ПМЭФ

Регата имени председателя президиума Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова открыла программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума. 30 команд, состоящих из яхтсменов России, Беларуси, Сербии и Германии, вышли на старт турнира, открывшего серию Tenzor International Cup 2024.

Первый гоночный день стал богатым на спортивные события, а результаты порой удивляли. Признанные фавориты турнира совершали грубые ошибки, было и несколько фальстартов, которые по правилам гонок сразу отправляли команду на последнее место в результатах, что отражалось на итоговых позициях. Ветровые условия порадовали умеренным ветром, но он был рваным и нестабильным, поэтому многие вырвались вперёд за счёт хороших стартов и фактора везения.

В промежуточные лидеры по итогам семи проведённых гонок вышли команды Hubex/Pirogovo, Skolkovo Sailing Team 1, Dolce Vita, PAVETRA и FFF Skolkovo. Всё может поменяться, ведь регата продлится до 2 июня.

Программа Спортивных игр ПМЭФ объединит более 20 мероприятий по 18 видам спорта. В форуме примут участие более 20 победителей и призёров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.