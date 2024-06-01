Симона Байлз лидирует с отрывом в три очка после первого дня чемпионата США

Американская гимнастка Симона Байлз в первый из двух дней соревнований на чемпионате США по спортивной гимнастике в Форт-Уэрте, штат Техас, оторвалась от остальных спортсменок, сохранив преимущество в 3,4 балла над ближайшей конкуренткой Скай Блейкли, набрав 60,450 в многоборье.

За опорный прыжок Байлз заработала 15,800 балла, что стало самой высокой оценкой за вечер. На брусьях и бревне она набрала 14,650 и 14,800 балла соответственно. Байлз закончила выступление на вольных упражнениях, где она является действующей чемпионкой мира. В её программе на сезон 2024 года звучит музыка Тейлор Свифт, и она вновь представила двойное сальто с тройным вращением, которое она впервые исполнила в преддверии Олимпийских игр 2020 года в Токио. Байлз набрала 15,200 балла, преодолев отметку 60,000 в многоборье впервые после Олимпийских игр 2021 года.

В пятёрку лучших в этот день также вошли Скай Блейкли, Кайла Ди Селло, Суниса Ли и Лиэнн Вонг.