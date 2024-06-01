«Тюмень» одержала волевую победу над «Ухтой» и сравняла счёт в серии 1/2 финала Суперлиги

Сегодня, 1 июня, состоялся четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф PARI-Суперлиги — 2023/2024 между командами «Тюмень» и «Ухта». Встреча прошла на площадке тюменского клуба и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев. Cчёт в серии сравнялся — 2-2.

В составе победителей хет‑трик оформил Жоао Силвейра, дублем отметился Андрей Батырев. У хозяев отличились Фелипе Парадински и Тьяго Гитта. По ходу встречи гости вели со счётом 2:1, но затем пропустили четыре безответных мяча.

Пятый матч в серии до трёх побед пройдёт 5 июня в Ухте (Республика Коми).

В финале чемпионата России победитель пары сыграет с югорской командой «Газпром‑Югра», которая ранее на стадии полуфинала победила московский МФК «КПРФ» (3-0 в серии).