Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Губерниев: Всемирные игры дружбы могут быть перенесены на 2025 год

Губерниев: Всемирные игры дружбы могут быть перенесены на 2025 год
Комментарии

Всемирные игры дружбы, которые изначально запланированы с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, с высокой долей вероятности будут перенесены на 2025 год.

«Ого, Игры дружбы переносят на 25 год??? Ждём подтверждения??? Или опровержения???» — написал известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы.

Напомним, проведение Игр дружбы регулируется соглашением между IFA и российским оргкомитетом. В программе Игр значится более 30 видов спорта, ожидается участие около 7000 атлетов. Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов отказаться от участия в данных соревнованиях.

Материалы по теме
Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android