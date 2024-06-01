Губерниев: Всемирные игры дружбы могут быть перенесены на 2025 год

Всемирные игры дружбы, которые изначально запланированы с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, с высокой долей вероятности будут перенесены на 2025 год.

«Ого, Игры дружбы переносят на 25 год??? Ждём подтверждения??? Или опровержения???» — написал известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении Всемирных игр дружбы.

Напомним, проведение Игр дружбы регулируется соглашением между IFA и российским оргкомитетом. В программе Игр значится более 30 видов спорта, ожидается участие около 7000 атлетов. Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов отказаться от участия в данных соревнованиях.