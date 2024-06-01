Серебряный призёр Олимпиады-2020 в Токио, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина заявила, что давно знала о переносе Игр дружбы, которые изначально должны были пройти в Москве и Екатеринбурге в период с 15 по 29 сентября 2024 года, на 2025 год.

«Мы знали давно, что Игры дружбы перенесут. Главное, чтобы сейчас прошли Игры БРИКС, а там посмотрим, что дальше. Мы знаем, что наши гимнастки и все спортсмены готовятся к Играм БРИКС, а дальше будут думать, как лучше», — передаёт слова Авериной корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Напомним, в программе будущих Игр значится более 30 видов спорта и ожидается участие около 7000 атлетов.