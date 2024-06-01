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Дина Аверина назвала лидера сборной по художественной гимнастике

Дина Аверина назвала лидера сборной по художественной гимнастике
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Многократная чемпионка мира и Европы Дина Аверина рассказала, кто, по её мнению, лидер сборной России по художественной гимнастике

«В России Лала (Крамаренко. — Прим. «Чемпионата»), конечно, лучшая, так что её смело можно назвать лидером сборной России», — передаёт слова Авериной корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Ранее сёстры Аверины говорили, что назвать Крамаренко сильнейшей гимнасткой сложно из-за того, что международная арена для российских гимнастов закрыта и сравнить не с кем.

Напомним, 19-летняя Лала Крамаренко является чемпионкой России — 2024, чемпионкой Европы в командном зачёте в 2021 году, трижды она становилась чемпионкой мира среди юниоров. Сейчас является членом сборной России и мастером спорта международного класса. Гимнастка родилась в спортивной семье — её отец футбольный вратарь, а мать занималась биатлоном.

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