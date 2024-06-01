Дина Аверина ответила, возможно ли возвращение её и сестры в большой спорт

Многократная чемпионка мира и Европы Дина Аверина заявила, что их с сестрой решение уйти из спорта – обдуманное и точное.

«Мы точно не вернёмся. Мы официально завершили карьеру. Какой смысл, если мы сказали своё слово? Мы сейчас не тренируемся. Восстанавливаемся, лечимся. По спорту не скучаем. Но в художественной гимнастике мы провели 21 год, поэтому иногда скучаем по тем эмоциям.

До травм мы выступали на шоу, планируем делать это и после восстановления, там мы получали такие же эмоции. Так что скучать сильно не приходится» — передаёт слова Авериной корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Дина является серебряным призёром Олимпийских игр в Токио, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов мира, многократной чемпионкой чемпионатов мира, на её счету более 18 медалей.

Напомним, Арина и Дина Аверины объявили о своём уходе 23 февраля 2024-го. По словам их тренера и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, они начали заниматься государственной деятельностью.

Недавно одна из сестёр Арина Аверина рассказала, что хотела бы в скором времени завести семью и детей.