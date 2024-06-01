Маргарита Мамун высказалась о развитии гимнастики за последние годы

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун на праздновании 15-летия центра художественной гимнастики «Жемчужина» высказалась о развитии гимнастики за последние годы.

«Гимнастика не стоит на месте, и её задача – оставаться зрелищной, популярной. Она всегда растёт, если сравнивать с предыдущими поколениями. Если сравнить мои Игры с Играми-1996 в Атланте – это другая гимнастика. И то, и то – красиво, но зрелищность растёт. Если речь о новых правилах, сложности элементов – это лучше спрашивать у тренеров. Я – не тренер, мне сложно оценить. Спросите у детей – они вам скажут.

Себе маленькой я бы посоветовала не бояться ошибаться, верить в себя и мечтать как можно больше», — передаёт слова Мамун корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.