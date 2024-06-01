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Мамун рассказала, за кого из гимнасток будет болеть на Олимпийских играх в Париже

Мамун рассказала, за кого из гимнасток будет болеть на Олимпийских играх в Париже
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун на праздновании 15-летия центра художественной гимнастики «Жемчужина» рассказала, за кого из гимнасток будет болеть на Олимпийских играх — 2024.

«Олимпиаду буду, конечно смотреть. Насколько позволит время. Слежу вообще мало за мировой гимнастикой, потому что сейчас большая пропасть из-за того, что там не присутствуют наши гимнастки. Но как я болела за Алину Горносько на Играх в Токио, так и буду болеть за неё в Париже, если у неё получится выступить там. Ну и надеюсь, что у наших девчонок есть шанс выступить.

Наши гимнастки, которые перешли в другие сборные, показывают результат. Но уровень гимнастики растёт, так было и в моё время, все страны подтягивались. Дарья Варфоломеев хорошо выступает сейчас», — передаёт слова Мамун корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в нейтральном статусе при выполнении множества условий.

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