Мамун рассказала, как относится к тенденции повышения возрастного ценза в гимнастике

Олимпийская чемпионка по гимнастике Маргарита Мамун заявила, что повышение ценза — это хорошо, потому что Олимпийские игры — большой стресс для совсем юной спортсменки.

«Тенденция с повышением возрастного ценза идёт не только в гимнастике, но и во всём мировом сообществе. Олимпийские игры – это очень сложное мероприятие с психологической точки зрения. Оно должно быть осознанным, оно должно быть на взрослом уровне, безусловно. Это огромный прессинг как физически, так и психологически, поэтому не каждый может с ним справиться. Поэтому я поддерживаю эту тенденцию.

Получится ли продлить срок выступления гимнасток? Думаю, да. Гимнастки из других стран это показывают, на моих Олимпийских играх выступала Каролина Родригес в 30 лет, если не больше. Взрослая гимнастика – это более осознанная и интересная вещь, но кому как, конечно», — передаёт слова Мамун корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Напомним, гимнастка заработала свою золотую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Она также четырёхкратная чемпионка Европы, четырёхкратная победительница Универсиады в Казани.