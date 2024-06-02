Белорус Алексей Шнырко выиграл первый этап велогонки «Золото Ладоги»

Белорусский велогонщик Алексей Шнырко стал победителем первого этапа международной многодневки «Золото Ладоги», которая включена в программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

«Мне очень понравилось. Только в России проводят гонки на автодромах. А это всегда высокие скорости, быстрые повороты, поэтому сложно было оторваться, так и финишировали большой группой. Накануне я гонялся в Узбекистане, выиграл там за китайскую команду. Здорово, что теперь удалось победить на таком быстром асфальте», – приводит слова Шнырко ForumSpb.

Велогонка стартовала в субботу, 1 июня, на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области. Организаторами выступили Федерация велосипедного спорта России и Фонд Росконгресс при поддержке Центра спортивной подготовки сборных России.

В программе Спортивных игр ПМЭФ более 20 мероприятий по 18 видам спорта. В форуме примут участие более 20 победителей и призёров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.