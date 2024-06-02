«Мешков Брест» обыграл «Чеховских медведей» в финале SEHA-лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 2 июня, состоялся финальный матч SEHA — Gazprom League, в котором встретились гандболисты белорусского «Мешков Бреста» и «Чеховских медведей» из Московской области. Матч, проходивший в Бресте, завершился со счётом 32:30 в пользу хозяев площадки.

Мужчины. SEHA-Gazprom League. «Финал четырёх». Беларусь (Брест). Матч за первое место

«Чеховские медведи» (Чехов) — «Мешков Брест» (Брест) — 30:32 (17:16).

Отметим, что команда из Бреста стала победителем SEHA — Gazprom League второй год подряд.

В матче за третье место встретились минский СКА и ставропольский «Виктор». Команда из столицы Беларуси одержала победу со счётом 37:30.

Мужчины. SEHA-Gazprom League. «Финал четырёх». Беларусь (Брест). Матч за третье место

СКА (Минск) — «Виктор» (Ставрополь) — 37:30 (18:16).