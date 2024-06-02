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Сегодня, 2 июня, в Стокгольме (Швеция) прошёл седьмой этап легкоатлетической Бриллиантовой лиги.

Лёгкая атлетика, 7-й этап Бриллиантовой лиги, Стокгольм: результаты соревнований.

Женщины. 100 м.

Джина Мариам Басс Биттайе (Гамбия) – 11,15.

Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,16.

Бриттани Браун (США) – 11,18.

Женщины. 200 м.

Шерика Джексон (Ямайка) – 22,69.

Юлия Хенрикссон (Швеция) – 22,89.

Эми Хант (Великобритания) – 22,92.

Женщины. 400 м с/б.

Фемке Бол (Нидерланды) – 53,07.

Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,78.

Андренетт Найт (Ямайка) – 54,62.

Женщины. 1500 м.

Лора Мьюр (Великобритания) – 3.57,99.

Эдина Джебиток (Кения) – 3.58,88.

Джорджия Гриффит (Австралия) – 3.59,17.

Женщины. Прыжки в высоту.

Ярослава Магучих (Украина) – 2,00.

Имке Оннен (Германия) – 1,94.

Ирина Геращенко (Украина) – 1,94.

Женщины. Тройной прыжок.

Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,67.

Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,40.

Теа Лафон (Доминика) – 14,26.

Женщины. Ядро.

Чейз Джексон (США) – 20,00.

Сара Миттон (Канада) – 19,98.

Джессика Схилдер (Нидерланды) – 19,08.

Мужчины. 100 м.

Эммануэль Эсеме (Камерун) – 10,16.

Кайри Кинг (США) – 10,18.

Читуру Али (Италия) – 10,19.

Мужчины. 400 м с/б.

Алисон дос Сантос (Бразилия) – 47,01.

Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,05.

Сиджей Аллен (США) – 48,12.

Мужчины. 800 м.

Джамель Седжати (Алжир) – 1.43,23.

Брайс Хоппел (США) – 1.44,29.

Тшеписо Масалела (Ботсвана) – 1.44,44.

Мужчины. 3000 м.

Нарве Нурдос (Норвегия) – 7.33,49.

Доминик Лобалу (Швейцария) – 7.33,68.

Луис Грихалва (Гватемала) – 7.33,96.

Мужчины. 3000 м с/п.

Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8.01,63.

Самуэль Фиреву (Эфиопия) – 8.05,78.

Мохамед Джинауи (Тунис) – 8.10,41.

Мужчины. Прыжки с шестом.

Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00.

Сэм Кендрикс (США) – 5,90.

Кей Си Лайтфут (США) – 5,80.

Мужчины. Диск.

Миколас Алекна (Литва) – 68,64.

Мэттью Денни (Австралия) – 66,75.

Даниэль Столь (Швеция) – 66,10.

Напомним, что следующий этап Бриллиантовой лиги состоится 7 июля в Париже (Франция).