Лёгкая атлетика, 7-й этап Бриллиантовой лиги, Стокгольм: результаты соревнований
Сегодня, 2 июня, в Стокгольме (Швеция) прошёл седьмой этап легкоатлетической Бриллиантовой лиги.
Лёгкая атлетика, 7-й этап Бриллиантовой лиги, Стокгольм: результаты соревнований.
Женщины. 100 м.
- Джина Мариам Басс Биттайе (Гамбия) – 11,15.
- Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,16.
- Бриттани Браун (США) – 11,18.
Женщины. 200 м.
- Шерика Джексон (Ямайка) – 22,69.
- Юлия Хенрикссон (Швеция) – 22,89.
- Эми Хант (Великобритания) – 22,92.
Женщины. 400 м с/б.
- Фемке Бол (Нидерланды) – 53,07.
- Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,78.
- Андренетт Найт (Ямайка) – 54,62.
Женщины. 1500 м.
- Лора Мьюр (Великобритания) – 3.57,99.
- Эдина Джебиток (Кения) – 3.58,88.
- Джорджия Гриффит (Австралия) – 3.59,17.
Женщины. Прыжки в высоту.
- Ярослава Магучих (Украина) – 2,00.
- Имке Оннен (Германия) – 1,94.
- Ирина Геращенко (Украина) – 1,94.
Женщины. Тройной прыжок.
- Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,67.
- Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,40.
- Теа Лафон (Доминика) – 14,26.
Женщины. Ядро.
- Чейз Джексон (США) – 20,00.
- Сара Миттон (Канада) – 19,98.
- Джессика Схилдер (Нидерланды) – 19,08.
Мужчины. 100 м.
- Эммануэль Эсеме (Камерун) – 10,16.
- Кайри Кинг (США) – 10,18.
- Читуру Али (Италия) – 10,19.
Мужчины. 400 м с/б.
- Алисон дос Сантос (Бразилия) – 47,01.
- Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,05.
- Сиджей Аллен (США) – 48,12.
Мужчины. 800 м.
- Джамель Седжати (Алжир) – 1.43,23.
- Брайс Хоппел (США) – 1.44,29.
- Тшеписо Масалела (Ботсвана) – 1.44,44.
Мужчины. 3000 м.
- Нарве Нурдос (Норвегия) – 7.33,49.
- Доминик Лобалу (Швейцария) – 7.33,68.
- Луис Грихалва (Гватемала) – 7.33,96.
Мужчины. 3000 м с/п.
- Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8.01,63.
- Самуэль Фиреву (Эфиопия) – 8.05,78.
- Мохамед Джинауи (Тунис) – 8.10,41.
Мужчины. Прыжки с шестом.
- Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00.
- Сэм Кендрикс (США) – 5,90.
- Кей Си Лайтфут (США) – 5,80.
Мужчины. Диск.
- Миколас Алекна (Литва) – 68,64.
- Мэттью Денни (Австралия) – 66,75.
- Даниэль Столь (Швеция) – 66,10.
Напомним, что следующий этап Бриллиантовой лиги состоится 7 июля в Париже (Франция).
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