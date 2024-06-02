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Лёгкая атлетика, 7-й этап Бриллиантовой лиги, Стокгольм: результаты соревнований

Лёгкая атлетика, 7-й этап Бриллиантовой лиги, Стокгольм: результаты соревнований
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Сегодня, 2 июня, в Стокгольме (Швеция) прошёл седьмой этап легкоатлетической Бриллиантовой лиги.

Лёгкая атлетика, 7-й этап Бриллиантовой лиги, Стокгольм: результаты соревнований.

Женщины. 100 м.

  • Джина Мариам Басс Биттайе (Гамбия) – 11,15.
  • Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,16.
  • Бриттани Браун (США) – 11,18.

Женщины. 200 м.

  • Шерика Джексон (Ямайка) – 22,69.
  • Юлия Хенрикссон (Швеция) – 22,89.
  • Эми Хант (Великобритания) – 22,92.

Женщины. 400 м с/б.

  • Фемке Бол (Нидерланды) – 53,07.
  • Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,78.
  • Андренетт Найт (Ямайка) – 54,62.

Женщины. 1500 м.

  • Лора Мьюр (Великобритания) – 3.57,99.
  • Эдина Джебиток (Кения) – 3.58,88.
  • Джорджия Гриффит (Австралия) – 3.59,17.

Женщины. Прыжки в высоту.

  • Ярослава Магучих (Украина) – 2,00.
  • Имке Оннен (Германия) – 1,94.
  • Ирина Геращенко (Украина) – 1,94.

Женщины. Тройной прыжок.

  • Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,67.
  • Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,40.
  • Теа Лафон (Доминика) – 14,26.

Женщины. Ядро.

  • Чейз Джексон (США) – 20,00.
  • Сара Миттон (Канада) – 19,98.
  • Джессика Схилдер (Нидерланды) – 19,08.

Мужчины. 100 м.

  • Эммануэль Эсеме (Камерун) – 10,16.
  • Кайри Кинг (США) – 10,18.
  • Читуру Али (Италия) – 10,19.

Мужчины. 400 м с/б.

  • Алисон дос Сантос (Бразилия) – 47,01.
  • Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,05.
  • Сиджей Аллен (США) – 48,12.

Мужчины. 800 м.

  • Джамель Седжати (Алжир) – 1.43,23.
  • Брайс Хоппел (США) – 1.44,29.
  • Тшеписо Масалела (Ботсвана) – 1.44,44.

Мужчины. 3000 м.

  • Нарве Нурдос (Норвегия) – 7.33,49.
  • Доминик Лобалу (Швейцария) – 7.33,68.
  • Луис Грихалва (Гватемала) – 7.33,96.

Мужчины. 3000 м с/п.

  • Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8.01,63.
  • Самуэль Фиреву (Эфиопия) – 8.05,78.
  • Мохамед Джинауи (Тунис) – 8.10,41.

Мужчины. Прыжки с шестом.

  • Арман Дюплантис (Швеция) – 6,00.
  • Сэм Кендрикс (США) – 5,90.
  • Кей Си Лайтфут (США) – 5,80.

Мужчины. Диск.

  • Миколас Алекна (Литва) – 68,64.
  • Мэттью Денни (Австралия) – 66,75.
  • Даниэль Столь (Швеция) – 66,10.

Напомним, что следующий этап Бриллиантовой лиги состоится 7 июля в Париже (Франция).

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