Чемпион мира Дин Лижэнь зевнул мат в партии с Магнусом Карлсеном на турнире в Ставангере

На шахматном супертурнире в Ставангере (Норвегия) состоялись партии шестого тура.

В центральной встрече экс-чемпион мира Магнус Карлсен белыми нанёс поражение действующему чемпиону мира Дин Лижэню. Китайский гроссмейстер в примерно равной позиции зевнул мат, что в партиях такого уровня происходит крайне редко.

Посмотреть партию можно на платформе Lichess.

Дин Лижэнь потерпел четвёртое поражение в шести партиях и занимает последнее место, Карлсен лидирует, опережая на одно очко американца Хикару Накамуру.

В Ставангере партии проходят с классическим контролем времени, но в случае ничьей играется армагеддон. Очки присуждаются по следующей схеме: победа в основное время – 3 очка, победа в армагеддоне – 1,5 очка, поражение в армагеддоне – 1 очко, поражение в основное время – 0.