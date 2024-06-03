Ян Непомнящий: для меня стоит вопрос — будет ли Дин Лижэнь играть в чемпионском матче?

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оценил шансы действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня в матче за титул против 18-летнего индийца Гукеша Доммараджу.

«Для меня по-прежнему стоит вопрос: а будет ли Дин Лижэнь играть?! Потому что вот сейчас смотрю его выступление в Ставангере и не могу сказать, что он изменил игру в лучшую сторону. Думаю, если такая же тенденция сохранится, для меня очевидно, что он не захочет играть этот матч. Но если захочет, то при нынешней форме я не думаю, что у него есть много шансов», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, россиянин год назад в Астане проиграл Дин Лижэню чемпионский матч на тай-брейке. Матч между китайским чемпионом и Гукешем Доммараджу запланирован на ноябрь-декабрь 2024 года.