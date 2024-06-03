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Гроссмейстер Непомнящий рассказал, сумел ли восстановиться после турнира претендентов

Гроссмейстер Непомнящий рассказал, сумел ли восстановиться после турнира претендентов
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Россиянин Ян Непомнящий ответил на вопрос, сложно ли восстанавливаться после матчей за звание чемпиона мира и кандидатских турниров.

«Выхолащивает даже не сам турнир и не сам матч. А то, что подготовка занимает довольно большой отрезок жизни. Условно от трёх месяцев до полугода, которые целиком посвящены подготовке. У тебя меняется весь график. И постоянно жить в таком режиме тяжело. За последние несколько лет у меня было два чемпионских матча и три турнира претендентов. Это постоянная работа. Не могу сделать то, что резко захотелось. Это не совсем так работает. С одной стороны, это на самом деле выбор. Такая жизнь.

Например, Магнусу Карлсену это в какой-то момент надоело, и он сказал, что не хочет защищать титул, а просто хочет поиграть в своё удовольствие. Я его могу легко понять. Восстановление занимает какое-то время. Чаще восстанавливаться нужно в моральном плане, даже как-то физически. К последнему турниру я подошёл в хорошей форме, но именно в физическом плане он не был суперутомительным, в отличие, например, от матча за звание чемпиона мира. Но морально, конечно, да, это всегда большое испытание. Мне нужно какое-то время для перезарядки», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В апреле Ян Непомнящий сыграл в Монреале в Турнире претендентов – 2024, где занял третье место. Два предыдущих турнира российский гроссмейстер выиграл.

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