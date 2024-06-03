Шахматист Непомнящий: победа «Зенита» в минувшем сезоне была не столь очевидна

Болельщик московского «Спартака» гроссмейстер Ян Непомнящий оценил шестое подряд золото «Зенита» из Санкт-Петербурга в чемпионате России по футболу.

«Победа «Зенита» в минувшем сезоне была не столь очевидна. Она не спорная, нет. Просто не было такой доминации. На финише чемпионата очки теряли все, особенно «Зенит». К сожалению, я не смог посмотреть ни одного матча последнего тура. Я только увидел результаты — после первого тайма мог быть совершенно другой исход. Чемпион страны мог быть другим. Но я за разнообразие. Конечно, хотел, чтобы выиграл «Спартак», но если бы первое место занял и любой другой клуб, то и это было бы неплохо», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

«Зенит» стал чемпионом России – 2024, обыграв в последнем туре «Ростов» со счётом 2:1. В параллельном матче московское «Динамо» в гостях уступило «Краснодару» 0:1, хотя бело-голубых для победы в чемпионате устраивала ничья.