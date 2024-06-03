Ян Непомнящий – о Станковиче в «Спартаке»: хорошо, что его назначили до начала сезона

Гроссмейстер Ян Непомнящий, известный болельщик московского «Спартака», оценил назначение серба Деяна Станковича на пост главного тренера команды.

«Понятно, что он — легенда «Интера». Это очень известный футболист. Понимаю, что у него есть бэкграунд. Он работал в «Ференцвароше» после Черчесова. Я мало что могу сказать о нём, как о тренере. Хорошо, что назначение случилось до начала сезона. Предсезонная подготовка и трансферная политика уже будут согласовываться. Это самое главное. Понятно, что «Спартак» — команда особенная и всегда при каких-то минимальнейших проблемах к ней будет повышенное внимание со стороны СМИ.

Объективно, надо будет бороться за тройку сильнейших. Но другое дело, что сейчас при попадании в тройку еврокубков не будет. Поэтому, и не могу сказать, что в этом году я сильно расстраивался, когда мы начали терять очки и уже не боролись за медали. Однако, всегда хочется видеть команду, которая выигрывает трофеи. Всегда оптимально первое место», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.