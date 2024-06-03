Ян Непомнящий предположил, что происходит с чемпионом мира Дин Лижэнем

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий предположил, почему действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь показывает слабые результаты после их чемпионского матча в Астане.

«Я думаю, что пандемию все перенесли по-разному. Надо понимать, что это время он провёл в Китае. И, наверное, в целом это не помогает ему. Первые несколько дней нашего матча было видно, что он испытывал сильнейший стресс, ему было дико некомфортно. Потом борьба как-то разгорелась. Он уже больше концентрировался на шахматах. Он середину матча провёл очень сильно. Даже в матче он, наверное, не был похож в полной мере на себя образца 2018-2019 годов, когда он вообще не проигрывал партии в классику.

А сейчас, как он утверждает, его «health conditions» более-менее лучше. Но видно, что ему напряжение на турнире пока не по плечу. Возможно, ему ещё какое-то время понадобится для восстановления. У всех спортсменов свой, что называется, век, да? У шахматистов он обычно дольше, но у кого-то короче», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Дин Лижэнь после завоевания чемпионского титула показывает провальные результаты на турнирах. В настоящее время он играет на супертурнире в Ставангере, где в шести турах потерпел четыре поражения.