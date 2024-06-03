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Непомнящий — о турнире с вступительным взносом в миллион долларов: пригласят — сыграю

Непомнящий — о турнире с вступительным взносом в миллион долларов: пригласят — сыграю
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Гроссмейстер Ян Непомнящий ответил на вопрос, действительно ли будет играть в ноябре на турнире в Дюссельдорфе, где вступительный взнос за участие – $ 1 млн.

«Я, честно говоря, пока не знаю. Но если этот турнир состоится, то, наверное, буду принимать участие. А если нет, то нет. Тут, наверное, лучше за деталями к организаторам обратиться», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Ранее организатор турнира в Дюссельдорфе немецкий бизнесмен Вадим Розенштейн говорил, что вопрос с участием Яна Непомнящего, Фабиано Каруаны и Нодирбека Абдусатторова в соревнованиях решён, осталось лишь дождаться, найдёт ли спонсора Ханс Ниманн.

Все подробности о «турнире миллионеров».

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