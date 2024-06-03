Непомнящий — о самом юном гроссмейстере из России Землянском: он очень способный

Двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий оценил достижение 13-летнего соотечественника Ивана Землянского, который выполнил необходимый норматив и стал самым юным в истории гроссмейстером из России.

«Очень рад, что Иван стал гроссмейстером. Но лично с ним не знаком. Даже ни разу не видел его. Видно, что он очень способный по игре. То, что гроссмейстерами становятся молодые ребята — логично. Тот же Сергей Карякин стал гроссмейстером в 12 лет. Тогда мне казалось, что важно идти с опережением графика, чтобы проще было находить спонсоров и искать турниры. Конечно, организаторам интереснее приглашать самого юного гроссмейстера, чем просто юного перспективного шахматиста. В этом есть своя логика.

Я, например, никогда не гнался за этим званием. Я выполнил норматив постепенно. Мне было 16-17 лет, когда присвоили последнюю норму. Но по нынешним меркам это уже просто такой пенсионер. А так по большому счёту, мне кажется, что наличие этого звания менее важно, чем эффективность, рейтинг и сила игры. Были шахматисты, которые даже не подавали на международного мастера, а у них был рейтинг где-то 2600+. Они в это время уже играли с космической силой», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.