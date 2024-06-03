«Любители немного недооценивают проблему». Ян Непомнящий — о читерах в шахматах

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий объяснил, почему в последнее время в соцсетях он активно говорит о мошенниках в шахматах, и ответил на вопрос, готов ли к резким действиям в борьбе с читерами, в частности к отказу от онлайн-турниров.

«Всегда можно какие-то резкие действия совершить. Вопрос в том, чтобы это не превращалось в нечто похожее «назло бабушке уши отморожу». Понятно, что проблема намного серьёзнее, чем об этом говорит официальный монополист. Объективно, chess.com сейчас монополист в онлайн-шахматах. Не могу сказать, что с этой проблемой борются на должном уровне, используя при этом 100% возможностей. Не могу никого переубедить. Но я могу немножко воздействовать на мнение широкой массы любителей, которые чуть-чуть, на мой взгляд, недооценивают проблему. Огромное количество игроков в шахматах, которые, кроме интернет-шахмат, особо ничего не знают. Поэтому, возможно, оценивают ситуацию чуть односторонне. Я же пытаюсь донести другую точку зрения», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.