Гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, как зарабатывают ведущие шахматисты мира

Двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий ответил на вопрос, какие гроссмейстеры могут зарабатывать исключительно шахматами.

«Хлеб шахматного профессионала средней руки – это конец первой и начало второй сотни рейтинга. Это очень непростой хлеб, на мой взгляд. Нужно играть много турниров, чаще всего совмещать с какими-то уроками дополнительными и тренерством. Трудно успевать и там, и там. Те люди, которые начинают тренировать или заниматься чем-то помимо, они всё-таки не всегда могут успешно выступать ещё и в соревнованиях. В этом есть своя логика.

Я думаю, что топ-40 мирового рейтинга, условно шахматисты с рейтингом 2700+, достаточно зарабатывают посредством игры в турнирах за разные команды в разных лигах. В шахматах ведь нет лояльности одному клубу. В Германии ты можешь играть за один клуб, в Австрии за другой, в Греции за третий, во Франции за четвёртый, а в России за пятый. Чем человек ниже в рейтинг-листе, тем ему, конечно, нужно больше играть турниров, чтобы банально зарабатывать», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.