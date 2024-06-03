Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, как зарабатывают ведущие шахматисты мира

Гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, как зарабатывают ведущие шахматисты мира
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный вице-чемпион мира Ян Непомнящий ответил на вопрос, какие гроссмейстеры могут зарабатывать исключительно шахматами.

«Хлеб шахматного профессионала средней руки – это конец первой и начало второй сотни рейтинга. Это очень непростой хлеб, на мой взгляд. Нужно играть много турниров, чаще всего совмещать с какими-то уроками дополнительными и тренерством. Трудно успевать и там, и там. Те люди, которые начинают тренировать или заниматься чем-то помимо, они всё-таки не всегда могут успешно выступать ещё и в соревнованиях. В этом есть своя логика.

Я думаю, что топ-40 мирового рейтинга, условно шахматисты с рейтингом 2700+, достаточно зарабатывают посредством игры в турнирах за разные команды в разных лигах. В шахматах ведь нет лояльности одному клубу. В Германии ты можешь играть за один клуб, в Австрии за другой, в Греции за третий, во Франции за четвёртый, а в России за пятый. Чем человек ниже в рейтинг-листе, тем ему, конечно, нужно больше играть турниров, чтобы банально зарабатывать», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
«Хотел, чтобы чемпионом стал «Спартак». Гроссмейстер Ян Непомнящий — о футболе и шахматах
Эксклюзив
«Хотел, чтобы чемпионом стал «Спартак». Гроссмейстер Ян Непомнящий — о футболе и шахматах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android