Раскуплены все билеты на финалы по семи видам спорта Игр БРИКС

Закончились билеты на финалы по семи видам спорта Игр стран БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба спортивного мероприятия.

По информации источника, на финальные соревнования по бадминтону, боксу, настольному теннису, прыжкам в воду, синхронному плаванию, спортивной и художественной гимнастики все билеты раскуплены. Болельщики активно выкупают билеты на предварительные соревнования по этим видам спорта. Продажа билетов была открыта за 50 дней до начала Игр БРИКС. Для удобства болельщиков есть путеводитель по билетной программе, в котором собрана необходимая информация для зрителей.

Игры БРИКС состоятся с 12 по 23 июня в Казани. Подтвердили участие представители 97 стран. Ожидается около пяти тысяч участников, в том числе более четырёх тысяч иностранцев.